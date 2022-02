Ηράκλειο

Ηράκλειο: Κατέρρευσε μπαλκόνι πολυκατοικίας (εικόνες)

Τόνοι μπετόν έπεσαν στο δρόμο, όπου ευτυχώς εκείνη τι στιγμή, υπήρχε μόνο ένα αυτοκίνητο.

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα από την κατάρρευση τσιμεντένιας πρόσοψης πρώτο ορόφου που στη συνέχεια παρέσυρε και μπαλκόνι στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας, 14 Φεβρουαρίου στις Μεσαμπελιές και πιο συγκεκριμένα στην οδό Ευμαθίου 10.

Γείτονες και περαστικοί άκουσαν δυνατούς θορύβους και έντρομοι είδαν τσιμεντένια πρόσοψη να έχει παρασύρει ένα ολόκληρο μπαλκόνι και να έχει καταρρεύσει πέφτοντας σε ένα όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία, ενώ περαστικοί σταμάτησαν για να βοηθήσουν.

Μάρτυρες του παραστατικού αναφέρουν, ότι έχουν πέσει τόνοι μπετόν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το σπίτι, που έχει υποστεί μεγάλη ζημιά, είναι κατασκευής του 1996 με 1998.

