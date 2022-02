Χαλκιδική

Χαλκιδική: Διέρρηξαν σπίτι κι άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με κοσμήματα

Οι δράστες πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό, όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία του ιδιοκτήτη



Άγνωστοι διέρρηξαν μονοκατοικία στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής, απ' όπου αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο με κοσμήματα.



Κατά τη διαφυγή τους με αυτοκίνητο -κι όταν αντιλήφθηκαν ότι ο 46χρονος ιδιοκτήτης επέστρεφε στο σπίτι του- οι δράστες πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό.



Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης και ερευνάται από την αστυνομία.



Όπως προέκυψε μέχρι στιγμής, το όχημα διαφυγής έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, για τις οποίες είχε δηλωθεί κλοπή σε προγενέστερο χρόνο, στην περιοχή των Νέων Μουδανιών.

