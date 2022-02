Τοπικά Νέα

Χαλκιδική: Αδέσποτος σκύλος δάγκωσε 14χρονη (εικόνα)

Το σκυλί βρισκόταν σε αγέλη αδέσποτων, όταν επιτέθηκε στην ανήλικη

Για μία ακόμη φορά, κάτοικος της Νικήτης στη Χαλκιδική δέχεται επίθεση από αδέσποτα. Αυτή τη φορά ένα κοριτσάκι 14 ετών τραυματίστηκε στο πόδι έξω από δημοτικό σχολείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κοριτσάκι δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκυλί που βρισκότανε με άλλα πέντε τετράποδα. Στην 14χρονη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ δεν είναι γνωστό αν το σκυλί είναι εμβολιασμένο.

Η οικογένεια της μικρής προχώρησε σε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Αγίου Νικολάου.

