Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Κεραυνός χτύπησε σπίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στιγμές πανικού στην Κεφαλονιά όταν ένας κεραυνός έπεσε σε σπίτι.





Στιγμές πανικού στην Κεφαλονιά όταν ένας κεραυνός έπεσε σε σπίτι. Αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να τραυματιστεί.

Ήταν γύρω στις 7 το απόγεμα της Τετάρτης (16.02.2022) στην Κεφαλονιά όπου ένας κεραυνός χτύπησε μία στέγη, στην παραλία της Σάμης.

Περίπου 15 οικογένειες που διαμένουν στο κτίριο τρόμαξαν και ένας ένοικος έπεσε από σκάλα και τραυματίστηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη - Δολοφονία 7χρονου: Ανατριχιαστικές οι περιγραφές του ζευγαριού

Δωδεκάνησα: αυτοκτονία πατέρα από “ντροπή”

Κορονοϊός – Μέτρα: “Ναι” της επιτροπής σε εκδρομές, συνέδρια, διασκέδαση και γήπεδα