Χανιά: εκρήξεις σε παιδικό σταθμό (εικόνες)

Πανικός στον παιδικό σταθμό που χρειάστηκε να εκκενωθεί.

Αναστάτωση επικράτησε σήμερα το πρωί στον δημοτικό παιδικό σταθμό στην περιοχή Νεροκούρου, στα Χανιά, από εκρήξεις και καπνό που προκάλεσε βραχυκύκλωμα στον ηλεκτρικό πίνακα του σταθμού.

Οι υπεύθυνοι κάλεσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία που έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα και πέντε άνδρες, ενώ οι εργαζόμενοι στον παιδικό σταθμό οδήγησαν με ασφάλεια τα παιδιά έξω από αυτόν.

Στο σημείο βρέθηκε και η Ελληνική Αστυνομία, ενώ κλήθηκαν οι γονείς των παιδιών για να τα παραλάβουν.

Επίσης, στο δημοτικό παιδικό σταθμό Χανίων, που φιλοξενεί 100 παιδιά, βρέθηκε η πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας, Ελένη Ζερβουδάκη, η οποία δήλωσε ότι η δομή θα επαναλειτουργήσει όταν αποκασταθεί πλήρως η βλάβη στον ηλεκτρικό πίνακα και καθαριστεί ο χώρος.

Εικόνες: zarpanews.gr

