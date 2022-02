Καρδίτσα

Καρδίτσα: Άρπαξαν κοπέλα από τον δρόμο, την χτύπησαν και τράβηξαν σκηνές από “ροζ βίντεο”

Ακραία υπόθεση εκβιασμού, κακοποίησης και revenge porn στην περιοχή της Καρδίτσας. Πως την απείλησε ένας από τους δράστες, εκβιάζοντας την με το ερωτικο βίντεο.

Τρεις άνδρες άρπαξαν από τη μέση του δρόμου, 26χρονη γυναίκα την έβαλαν «σηκωτή» στο αυτοκίνητο, τη «φυλάκισαν» σε διαμέρισμα και αφού την ξεγύμνωσαν και την έσπασαν στο ξύλο, τράβηξαν «ροζ» βίντεο και την προειδοποίησαν ότι αν δεν διακόψει τη σχέση που έχει με τον γαμπρό του ενός, θα ανεβάσουν το υλικό της ντροπής στα social media. Μάλιστα το ακραίο σκηνικό παρακολουθούσε μια γυναίκα η οποία φαίνεται να επικροτούσε τις πράξεις των δραστών.

Την απίστευτη υπόθεση εκβιασμού με revenge porn που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Καρδίτσας αποκαλύπτει το protothema.gr.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, όλα ξεκίνησαν χθες στις 03:30 στην περιοχή Μαυρίκα επί της οδού Λάππα. Η κοπέλα βάδιζε αμέριμνη στον δρόμο όταν ένας 43χρονος, τον οποίο κατονομάζει μαζί με άλλα δυο άτομα που δεν γνωρίζει, την πλησίασαν με ένα όχημα και χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, την άρπαξαν και δια της βίας την έριξαν μέσα.

Στη συνέχεια την οδήγησαν στο σπίτι του 47χρονου, στη Μαυρίκα όπου βρισκόταν και μια 42χρονη γυναίκα την οποία επίσης κατονομάζει. Οι δράστες, χωρίς να χάσουν χρόνο χίμηξαν πάνω της και αφού την ξυλοκόπησαν, στη συνέχεια της έβγαλαν τα ρούχα.

Μετά το ξύλο, σκηνοθέτησαν το βίντεο της ντροπής

Η κοπέλα, σε κατάσταση σοκ τους εκλιπαρούσε να την αφήσουν να φύγει όμως ο 47χρονος, η γυναίκα και οι άλλοι δυο της παρέας ήταν αποφασισμένοι να ολοκληρώσουν το σχέδιο τους. Γυμνή και άγρια ξυλοκοπημένη, τη διατάζουν να γονατίσει στο πάτωμα και τότε ο 47χρονος κατεβάζει το παντελόνι και ακουμπάει το μόριο του στο κεφάλι και τα αυτιά της κοπέλας. Μάλιστα, οι άλλοι δυο κατέγραφαν με κινητό τηλέφωνο το ζοφερό σκηνικό της ντροπής.

Αφού ολοκλήρωσαν τη σκηνοθεσία του «ροζ» βίντεο, ο άνδρας ντύθηκε και είπε στην κοπέλα ότι αν δεν διακόψει τη σχέση που έχει με τον γαμπρό του, θα ανεβάσει το υλικό στα social media για να τη διασύρει.

Έπειτα, την έσυραν έξω, την πέταξαν στον δρόμο μπήκαν στο όχημα και αναπτύσσοντας ταχύτητα εξαφανίστηκαν.

Η κοπέλα, με όσες δυνάμεις της είχαν απομείνει πήγε στο σπίτι της στη Μαυρίκα και αποκάλυψε στη μητέρα της όσα φρικαλέα είχε υποστεί. Στη συνέχεια, πήγαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και από εκεί στην Αστυνομία όπου κατήγγειλαν το συμβάν.

