Μεσσηνία

Μεσσηνία: Πατέρας και οι γιοι του δολοφόνησαν ηλικιωμένο σε χωράφι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία για το έγκλημα. Οι αστυνομικοί με βάση τις μαρτυρίες, ξεκίνησαν να ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης.

(εικόνα αρχείου)

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία, για τη δολοφονία του 73χρονου, που βρέθηκε νεκρός και χτυπημένος στο χωράφι του στο Τζάνε στην Μεσσηνία.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας που έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στον τόπο του τραγικού περιστατικού, καθώς και ο ιατροδικαστής, διαπίστωσαν ότι το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με κάποιο εργαλείο, πιθανόν κάβουρα, ενώ το θύμα φέρει και ίχνη στραγγαλισμού.

Αμέσως με βάση και μαρτυρίες, ξεκίνησαν να ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης, με προσαγωγές υπόπτων. Τελικά προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις ημεδαπών, ενός πατέρα, 68 ετών, με τους δύο γιούς του, ηλικίας 39 και 38 ετών, που φέρονται σύμφωνα με την Αστυνομία ως οι δράστες του αποτρόπαιου εγκλήματος, οι οποίοι φέρεται να είχαν οικονομικές διαφορές με το θύμα. Και οι τρεις φέρεται να έχουν ομολογήσει.

Πηγή: messinialive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: συνάντηση Μπάιντεν - Πούτιν… “αν δεν γίνει εισβολή”

ΑΑΔΕ: φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ από νυχτερινό κέντρο

Οπαδική βία: τα νέα μέτρα και οι ποινές