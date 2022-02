Λάρισα

Λάρισα: Θλίψη για τον θάνατο του νεαρού που καταπλακώθηκε από τοίχο

Ποιος ήταν ο νεαρός φοιτητής που έχασε τη ζωή του στη Λάρισα, αφού κλώτσησε μία πόρτα.

Βαρύ το πένθος με την είδηση του τραγικού θανάτου του νεαρού φοιτητή στη Λάρισα το πρωί της Κυριακής που κλώτσησε μία πόρτα, και καταπλακώθηκε από τοίχο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Το πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκε η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του 22χρονου φοιτητή Νίκου Μπιτσάκη με την ιατροδικαστική εξέταση να δείχνει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κάκωσεις από δομικό υλικό.

Την Πέμπτη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Κατσιφαριανά Χανίων θα τελεστεί η κηδεία του.

Ο άτυχος φοιτητής με καταγωγή από τα Χανιά, ήταν αθλητής της ποδηλασίας και μοναχοπαίδι.

Η τραγική ειρωνία στο περιστατικό που στέρησε τη ζωή στον νεαρό, είναι πως ο άνθρωπος που έσπευσε για βοήθεια όταν άκουσε τις φωνές των φίλων του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε ενημερώσει στο παρελθόν τον Δήμο και την Πολεοδομία για να έρθουν οι ιδιοκτήτες των οικημάτων και να επισκευάσουν τα ετοιμόρροπα σπίτια. Μάλιστα, τον περασμένο Μάρτιο, κομμάτι του τοιχίου είχε υποστεί ζημιές από τον σεισμό και είχε επισκευαστεί.

Πηγή: onlarissa.gr

