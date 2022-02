Λάρισα

Λάρισα: Επιτέθηκε με τσεκούρι στον πρόεδρο της κοινότητας

Παρά τις προσπάθειες που έκανε να τον ηρεμήσει εκείνος συνέχιζε με μανία να φωνάζει και να καταστρέφει.





Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στο χωριό Μάνδρα της Λάρισας από το πρωτοφανές συμβάν σε βάρος του προέδρου της κοινότητας Σπύρου Καδόγλου, όταν ένας συγχωριανός του μαινόμενος και κρατώντας στα χέρια ένα τσεκούρι, κινήθηκε εναντίον του και του επιτέθηκε με ακατανόμαστες φράσεις, έξω από το σπίτι του.

Την ώρα εκείνη ο πρόεδρος μόλις είχε φτάσει στο σπίτι για να δεί τους ηλικιωμένους γονείς του, όταν εμβρόντητος αντίκρυσε τον δράστη εκτός εαυτού, να απειλεί τους πάντες και να ξεσπά τελικά τη μανία του στο αυτοκίνητο του, σπάζοντας τα τζάμια.

Σύμφωνα και με τα όσα ισχυρίζονταν ο δράστης με κραυγές, ήταν τα φύλλα των δέντρων και τα απομεινάρια του γκαζόν που καθάρισαν από την πλατεία τα συνεργεία του Δήμου και τα οποία άδειασαν σε χώρο έξω από την κοινότητα, που βρίσκονταν κοντά σε ιδιοκτησία του

Οι γείτονες που είδαν το συμβάν παραμένουν συγκλονισμένοι καθώς δεν ήξεραν έως που μπορεί να φτάσει η μανία του δράστη

Ο πρόεδρος κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία σε βάρος του συγχωριανού του ο οποίος από εκείνη την ώρα έχει εξαφανιστεί.

πηγή: ertnews.gr

