Φθιώτιδα

Αμφίκλεια: γυναίκα κάηκε ζωντανή στο σπίτι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα ζήτησε τηλεφωνικά βοήθεια όμως τελικά δεν τα κατάφερε και βρέθηκε απανθρακωμένη στο κρεβάτι της.

Λίγες μόλις ώρες μετά την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με τη μητέρα και τα δύο της παιδιά που κάηκαν ζωντανοί στη νομοκατοικία τους, ακόμη ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στην Αμφίκλεια της Φθιώτιδας.

Πιο συγκεκριμένα, μια γυναίκα με κινητικά προβλήματα κάηκε ζωντανή μέσα στο σπίτι που έμενε μόνη της, το βράδυ της Πέμπτης, στην οδό Μουζέλη στην Αμφίκλεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται ότι αποκοιμήθηκε με αναμμένο τσιγάρο και αυτή ίσως να είναι και η αιτία της πυρκαγιάς.

Η γυναίκα, τηλεφώνησε στο άτομο που τη φρόντιζε, φωνάζοντας «βοήθεια έλα γρήγορα καίγομαι», όμως αν και έσπευσε στο σημείο ήταν πλέον αργά.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για το συμβάν:

"Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οικία, στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος δυο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην κατοικία.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα."

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: ρωσική προέλαση με εκρήξεις και πτώση αεροσκαφών

Νίκος Κοεμτζής: σαν σήμερα το μακελειό για μια παραγγελιά

Θεσσαλονίκη - Φωτιά: θρήνος για μάνα και παιδιά που απανθρακώθηκαν (εικόνες)