Ανδραβίδα: Μακελειό στο σπίτι της δολοφονημένης οικογένειας (εικόνες)

Σοκ από την αγριότητα του εγκλήματος κατά της οικογένειας στην Ανδραβίδα.

Στην αξιοποίηση των νέων στοιχείων που έχουν βρεθεί στους χώρους του σπιτιού της Ανδραβίδας, όπου εντοπίστηκαν νεκροί χθες το βράδυ ο 32χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και τα δύο παιδιά τους, προχωρούν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σοροί του 32χρονου και της 37χρονης εντοπίστηκαν πάνω σε τρέιλερ στην αποθήκη του σπιτιού, ενώ το ηλικίας τριών ετών παιδί βρέθηκε πάνω σε κλινοσκεπάσματα στο δάπεδο της αποθήκης, δίπλα από το τρέιλερ. Όσον αφορά το άλλο παιδί, ηλικίας δύο ετών, βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι από τον 12χρονο αδελφό του.

Ακόμη, μέσα στο σπίτι έχουν εντοπιστεί διάσπαρτες κηλίδες αίματος, ενώ τα τραύματα που φέρουν οι σοροί του άνδρα και της γυναίκας παραπέμπουν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε πλήγματα από πυροβόλο όπλο.

