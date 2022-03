Θεσσαλονίκη

Ληστεία σε φαρμακείο: Ο δράστης είχε “ρημάξει” κι άλλα καταστήματα

Πλούσιο το... βιογραφικό του δράστη της ληστείας σε φαρμακείο στην Θεσσαλονίκη.



Με τέσσερις ακόμη ληστείες φαίνεται ότι βαρύνεται ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη, ύστερα από ληστεία που κατηγορείται ότι διέπραξε, με την απειλή μαχαιριού, σε φαρμακείο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο άντρας φέρεται να λήστεψε με τον ίδιο τρόπο, κατά τον προηγούμενο μήνα, δύο καταστήματα ψιλικών, εκ των οποίων το ένα δύο φορές, όπως επίσης ένα πρατήριο άρτου, όλα στην περιοχή της Πολίχνης.

Η συνολική του λεία, κατά τη δικογραφία, ξεπερνάει τα 500 ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγείται για τα περαιτέρω στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

