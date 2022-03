Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Επαγγελματίες” ληστές “έγδυσαν” γειτονιά

Εννέα ληστείες μέσα σε δέκα μέρες έκαναν δύο νεαροί στη Θεσσαλονίκη.

Εννέα ένοπλες ληστείες κατηγορούνται ότι διέπραξαν τις τελευταίες δέκα μέρες τρεις 20χρονοι (Έλληνες), οι οποίοι συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας, όταν αποπειράθηκαν να ληστέψουν, με την απειλή πιστολιού, κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι από τις 26 Φεβρουαρίου, ενεργώντας με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, έκαναν τη μία ληστεία μετά την άλλη, φτάνοντας τις εννέα, με συνολική λεία 3800 ευρώ. Μεταξύ άλλων «χτύπησαν» καταστήματα ψιλικών - καφέ, μίνι μάρκετ, βενζινάδικο και κατάστημα τυχερών παιχνιδιών.

Όλες οι παραπάνω ληστείες έγιναν, σύμφωνα με την αστυνομία, σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης (Πυλαία, Θέρμη, Χαριλάου, Περαία κ.ά.) υπό την απειλή πιστολιού, ενώ, εκτός από χρήματα, αφαίρεσαν και διάφορα προϊόντα.

