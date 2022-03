Μεσσηνία

Καλαμάτα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που ανατίναζε ΑΤΜ και αφαιρούσε χρήματα

Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν διαπράξει μέσα σε 1,5 μήνα τρεις εκρήξεις Α.Τ.Μ. σε Μάνη και Άργος.



Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις σε Α.Τ.Μ. τραπεζών, με τη χρήση εκρηκτικών υλών, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας. Για τις υποθέσεις αυτές, κατηγορούνται τρία άτομα, ηλικίας 35, 42 και 47 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 42χρονος και ο 47χρονος είναι ήδη προφυλακισμένοι για παρόμοιες υποθέσεις, ενώ ο 35χρονος, που εμπλέκεται στις ίδιες υποθέσεις, έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Οι αστυνομικοί εξάρθρωσαν την εγκληματική οργάνωση έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει για την δράση της, από τον Ιούνιο του 2021, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που είχαν συλλέξει οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κέρκυρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι εντόπιζαν αρχικά Α.Τ.Μ. υποκαταστημάτων τραπεζών, τα οποία ήταν εγκατεστημένα είτε σε σούπερ μάρκετ είτε σε εξωτερικούς χώρους, και στην συνέχεια, με τη χρήση εκρηκτικών υλών, πραγματοποιούσαν έκρηξη αφαιρώντας από το εσωτερικό τους χρηματικά ποσά, ενώ παράλληλα προκαλούσαν φθορές και στους γειτονικούς χώρους.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες, οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν διαπράξει από τις 26 Ιουνίου του 2021 έως τις αρχές Αυγούστου του ίδιου χρόνου τρεις εκρήξεις Α.Τ.Μ. σε τοπική κοινότητα του δήμου Δυτικής Μάνης Μεσσηνίας και μία ακόμη στο Άργος Αργολίδας, έχοντας αφαιρέσει συνολικά περίπου 174.000 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των τριών ανδρών θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

