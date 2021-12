Κοινωνία

Γέρακας: Έκρηξη σε ΑΤΜ (βίντεο)

Οι δράστες προσπάθησαν να αφαιρέσουν κασετίνες με χρήματα.

Στόχος ληστών έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας ένα ΑΤΜ στον Γέρακα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, όπου άγνωστοι προσπάθησαν να αφαιρέσουν κασετίνες με χρήματα.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη για να προκαλέσουν έκρηξη στο ΑΤΜ.

Ωστόσο, δεν κατάφεραν να πάρουν τα χρήματα και έφυγαν άπραγοι.

