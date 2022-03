Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κρατούσε αιχμάλωτη γυναίκα σε πατάρι!

Ποια ποινή του επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης





Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών με τριετή αναστολή σε έναν άνδρα 30 ετών ο οποίος κρατούσε παράνομα μια νεαρή κοπέλα με καταγωγή από την Κίνα και την υποχρέωνε να δουλεύει στο μαγαζί του αμισθί.

Ο κατηγορούμενος το 2010 ήρθε σε επαφή με την κοπέλα και της πρόσφερε μια καλή δουλειά με πολύ μεγάλο μισθό. Έτσι, την έπεισε να αφήσει την χώρα της και να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ο πατριός του θύματος γνώριζε τον 30χρονο, και έπειτα από παρότρυνση του ίδιου, ήρθε παράνομα στην Ελλάδα και ξεκίνησε να εργάζεται στο κατάστημα με λευκά είδη της οικογένειας του κατηγορούμενου.

Όπως ανέφερε, το διαβατήριο της το παρακράτησε ο μεταφορέας της ως μέσο άσκησης πίεσης στον εργοδότη για να λάβει τα χρήματα της μεταφοράς, ποσό που αγγίζει τα 12.000 ευρώ, όπως αναφέρει το

«Περιόριζε την μετακίνησή μου, καταπατούσε το δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης και δεν με πλήρωνε για την εργασία μου. Με κρατούσε αιχμάλωτη στο πατάρι της επιχείρησης» υποστήριξε η ίδια κατά την κατάθεσή της.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2013, αφού μετά από καταγγελία του θύματος ο κατηγορούμενος βρέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου με τη κατηγορία της σωματεμπορίας.

Η εισαγγελέας από την πλευρά της, κατά την αγόρευσή της, με γνώμονα την μη ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων για την εργασία της κοπέλας και λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι η ίδια προέβη σε καταγγελία τρία έτη αργότερα πρότεινε την αθώωση του κατηγορουμένου.

Το δικαστήριο αποφάσισε την καταδίκη του κατηγορούμενου με το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

πηγή: thesstoday.gr

