Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο απαγωγέας που ζητούσε 20 εκατομμύρια ευρώ για λύτρα

Ο εφιάλτης της λογίστριας με θύτη πρώην συνάδελφο της. Γιατί αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 37χρονος που κατηγορείται ότι απήγαγε 44χρονη, πρώην συναδέλφισσά του, και στη συνέχεια ζήτησε λύτρα 20 εκατ. ευρώ από τον εργοδότη της. Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για αρπαγή και απόπειρα εκβίασης.

Στην απολογία του φέρεται να επικαλέστηκε ψυχικά προβλήματα, εξαιτίας των οποίων είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν, ενώ, δια του συνηγόρου του, ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αίτημα το οποίο αναμένεται να γίνει δεκτό.

Υπό αυτές τις συνθήκες, εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν πως πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου και της εμφάνισης μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας, όταν ο 37χρονος κατευθύνθηκε σε επιχείρηση εμπορίας ποτών, όπου εργαζόταν παλιότερα, αναγκάζοντας την 44χρονη λογίστρια να τον ακολουθήσει δια της βίας, ενώ την δέσμευσε και απειλούσε ότι δήθεν θα ανατινάξει το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, αφού την οδήγησε σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, της έδωσε ένα σημείωμα με το οποίο ζητούσε από την εργοδοσία το ιλιγγιώδες ποσό. Τελικά την άφησε να φύγει χωρίς να πάρει κάποια οικονομικά ανταλλάγματα.