Εύβοια: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθητή

Το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αλιβερίου.

Το σοβαρό τροχαίο έγινε νωρίτερα, στον κεντρικό δρόμο Κριεζών, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας μαθητής του Γυμνασίου παρασύρθηκε από όχημα και τραυματίστηκε στο πόδι.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, αυτοκίνητο του Δήμου Κύμης Αλιβερίου και συγκεκριμένα της ΔΕΥΚΑ παρέσυρε το παιδί κάτω υπό άγνωστες συνθήκες.

