Βόλος: Τροχαίο με ποδοσφαιριστές

Οι ποδοσφαιριστές οδηγήθηκαν αμέσως στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Τροχαίο ατύχημα είχαν οι Όσκαρ Σιαφά, Αλέξις Ντος Σάντος και Μαλίς Ασαμόα του Ολυμπιακού Βόλου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού Βόλου συγκρούστηκε με όχημα του οποίου ο οδηγός παραβίασε προτεραιότητα.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές τραυματίστηκαν ελαφρά, με το όχημα τους να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ο Αλέξις Ντος Σάντος φέρει τραύμα στο κεφάλι και ο Ασαμόα στο γόνατο, ενώ ο Σιαφά δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί. Οι ποδοσφαιριστές οδηγήθηκαν αμέσως στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

