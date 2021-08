Αθλητικά

ΠΣΑΤ: Μήνυμα κατά της γυναικοκτονίας από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές (βίντεο)

Ηχηρό μήνυμα από τους ποδοσφαιριστές της χώρας κατά της γυναικοκτονίας.

Οι Έλληνες αμειβόμενοι ποδοσφαιριστές έδειξαν μία ακόμη φορά την ενσυναίσθησή τους και ύψωσαν τη φωνή τους στέλνοντας ηχηρά μηνύματα για θέματα που άπτονται των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ), Γιώργος Μπαντής και τα μέλη του Δ.Σ. δημιούργησαν ένα βίντεο για την κακοποίηση των γυναικών, λόγω των δεκάδων δολοφονιών γυναικών στην Ελλάδα. Στο εν λόγω video, το οποίο ο ΠΣΑΠ δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την τηλεοπτική ειδησεογραφική κάλυψη των εγκλημάτων με θύματα γυναίκες που συγκλόνισαν τη χώρα μας.

«Αν είσαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, εάν σου ασκούνται πιέσεις μπορείς και πρέπει να μιλήσεις. Έχουμε η μία την άλλη, όταν είμαστε μαζί ενωμένες τότε δεν μας φοβίζει τίποτα. Γιατί καμία... φάση δεν χαλάει, όπως ορισμένοι αναφέρουν. Είναι δολοφονία, γυναικοκτονία. Πείτε τις λέξεις! Μην τρομάζετε,» αναφέρει το μήνυμα που συνοδεύει το βίντεο.

