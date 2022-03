Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Eίχε “ρημάξει” τα παγκάρια 14 εκκλησιών

Πώς ο δράστης παραβίαζε τους ναούς και πόσα χρήματα αφαίρεσε τελικά από τα παγκάρια των εκκλησιών





Οι αρχές στο Μεσολόγγι προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα που είχε ρημάξει ιερούς ναούς της ευρύτερης περιοχής.

Η αστυνομία έχει εξιχνιάσει μέχρι τώρα 14 περιπτώσεις κλοπές σε εκκλησίες στο Μεσολόγγι, στη Ναύπακτο και στο Αιτωλικό ενώ σε βάρος του δράστη εκκρεμεί απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας για κλοπές.

Ο δράστης φορώντας κουκούλες που κάλυπταν τα χαρακτηριστικά του, μετέβαινε, νυχτερινές ώρες, με μοτοσικλέτα ή αυτοκίνητο σε ιερούς ναούς.

Στη συνέχεια παραβίαζε πλαϊνές πόρτες των ναών, έμπαινε στο εσωτερικό τους και αφαιρούσε χρήματα από τα παγκάρια.

Παράλληλα, διέκοπτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους ναούς, ώστε να απενεργοποιεί τα συστήματα συναγερμού. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου.

