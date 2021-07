Τοπικά Νέα

Κορονοϊός - Ρόδος: Δικογραφία για την πινακίδα σε εκκλησία κατά των μέτρων

Ποιο είναι το καθεστώς λειτουργίας του ναού. Τι αναφέρει η οικεία Μητρόπολη για το περιστατικό και την ανύπαρκτη άδεια.

Δικογραφία εις βάρος δύο κατοίκων του Αρχαγγέλου, στην Ρόδο, συγκεκριμένα εις βάρος ενός 66χρονου ημεδαπού κι ενός 60χρονου Αλβανού, για διέγερση της δημόσιας τάξης και παράβαση του νέου οικοδομικού κανονισμού σχημάτισαν οι αστυνομικοί του ΑΤ Αρχαγγέλου.

Οι αστυνομικοί κατέλαβαν την 11.30 ώρα της 6ης Ιουλίου 2021 τον δεύτερο να προβαίνει σε αυθαίρετες κατασκευές σε κτήριο ιδιοκτησίας του πρώτου διαστάσεων 15 μέτρων και συγκεκριμένα επιχρίσματα με την χρήση σκαλωσιάς χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής.

Ο πρώτος είχε αναρτήσει στον εξωτερικό τοίχο της εισόδου πινακίδα που αναγράφει «Η Ιερά Μονή Αγίου Παϊσιου είναι κατά του Εμβολιασμού – Rapid Test κλπ, κατά της μεταμφίεσης προσώπου – μασκοφορίας 962… Κανών Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου», προτρέποντας με τον τρόπο αυτό στην μη τήρηση των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης και διασποράς του κορονοϊού.

Σημειώνεται ότι τον συγκεκριμένο χώρο, επισκέπτονται πολλοί πιστοί από το νησί της Ρόδου αλλά και τουρίστες.

Επί της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου σε κάθετη επαρχιακή οδό υπάρχουν κατευθυντήριες πινακίδες που οδηγούν στον ναό.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου με έγγραφό της κατέστησε απολύτως σαφές ότι η φερόμενη ως Ιερά Μονή Οσίου Παϊσίου Αρχαγγέλου δεν αποτελεί Μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου επισημαίνοντας ότι οι Ιερές Μονές ιδρύονται με πράξη του Μητροπολίτη κατόπιν εγκρίσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Οι σχετικές πράξεις ιδρύσεως δημοσιεύονται εξάλλου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο συγκεκριμένος ιερός ναός, όπως ξεκαθαρίζει η Μητρόπολη, αποτελεί κτίσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και οικοδομήθηκε χωρίς να υφίσταται άδεια από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.

Η λειτουργία της δε παραμένει ζήτημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου δεν έχει σχέση και με την διαχείρισή της.

Ο ιδιοκτήτης της Μονής δεν είναι Κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως.

Σημειώνεται ότι ο 60χρονος τεχνίτης κατέθεσε ότι μετέβη στο σημείο μόνο για να βοηθήσει στις εργασίες του μοναστηριού.

Πηγή: dimokratiki.gr

