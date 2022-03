Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: σύλληψη για παράνομο σύνδεσμο ομάδας

Στη σύλληψη ενός 46χρονου που λειτουργούσε παράνομα λέσχη φιλάλθλων αθλητικής ομάδας, προχώρησαν οι αρχές.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους διαπίστωσαν ότι ο 46χρονος λειτουργούσε την λέσχη φιλάθλων, στην οποία έδιναν το “παρών” και άλλα άτομα, παραβιάζοντας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας, που ορίζουν ότι αναστέλλεται η λειτουργία ανάλογων χώρων μέχρι τις 31 Ιουλίου.

