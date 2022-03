Αχαΐα

Πορνογραφία ανηλίκων - Αχαΐα: Ζητούσαν από ανήλικη να συμμετέχει σε πορνογραφικές παραστάσεις

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους στην Αχαΐα.





Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος τριών κατηγορούμενων, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων, των πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων, της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους και της διευκόλυνσης προσβολής της ανηλικότητας.

Από την μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα, που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών προέκυψε ότι, ο ένας από τους κατηγορούμενους προσέγγισε τον Σεπτέμβριο του 2020, μέσω του διαδικτύου, μια ανήλικη κοπέλα, την οποία συνάντησε και δια ζώσης και την έπεισε να του αποστείλει φωτογραφίες του σώματός της και βίντεο, που προσβάλλουν την γενετήσια αξιοπρέπεια της.

Από τον Νοέμβριο του 2020, ο ίδιος κατηγορούμενος με τον συνεργό του, δεύτερο κατηγορούμενο, εξωθούσαν και παρέσυραν την ανήλικη να συμμετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις, με διάφορους χρήστες του διαδικτύου, έναντι αντιτίμου, που λάμβαναν διαδικτυακά με προπληρωμένες κάρτες.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του τρίτου κατηγορούμενου, ο οποίος είχε καταβάλλει αντίτιμο μέσω προπληρωμένης κάρτας, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαδικτυακή ομάδα, που προβάλλονταν πορνογραφικές παραστάσεις της ανήλικης.

Για την διερεύνηση του περιστατικού, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών ενήργησαν ανάλυση και ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα, κατά την οποία εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη των χρηστών, που κατείχαν και διαμοίραζαν υλικό πορνογραφίας της ανήλικης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης, το Τμήμα Ασφάλειας Πτολεμαΐδας και το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαίας Ολυμπίας, στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια και πακέτο σύνδεσης, τα οποία θα αποσταλούν στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διακριβωθεί αν έχουν πέσει θύματα των κατηγορουμένων και άλλες ανήλικες κοπέλες, καθώς και τα πλήρη στοιχεία και άλλων κατηγορουμένων που ενέχονται στην κατοχή και στον διαμοιρασμό υλικού πορνογραφίας ανηλίκων.

