Κυκλάδες

25η Μαρτίου - Νάξος: παρέλαση με τη μοναδική μαθήτρια στον Απόλλωνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωταγωνίστρια της παρέλασης ήταν η μόνη μαθήτρια του σχολείου στο χωριό της Νάξου.

Μία διαφορετική νότα στους εορτασμούς για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, έδωσε ο Απόλλωνας στη Νάξο.

Μπορεί να μην υπήρξε κοσμοσυρροή όμως τίποτα δεν στέρησε την λαμπρότητα για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, με τη μικρή Ευφραιμίνα που πηγαίνει στην Ε΄ δημοτικού, να είναι η πρωταγωνίστρια της παρέλασης, καθώς ήταν η μόνη μαθήτρια.

Με τη συνοδεία της δασκάλας της, κατέθεσε σταφάνι κι έπειτα παρέλασε με μία μικρούλα που ακόμη δεν πάει σχολείο και έλαβαν το πιο λαμπρό χειροκρότημα.

Το δημοτικό σχολείο του Απόλλωνα, παρά το γεγονός ότι σε αυτό τα τελευταία χρόνια ο μέγιστος αριθμός των παιδιών δεν έχει ξεπεράσει τα τέσσερα, λειτουργεί κανονικά και μάλιστα έχει γίνει γνωστό στο πανελλήνιο για τις σχολικές εκδηλώσεις και τις παρελάσεις του.

Πηγή: naxostimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια

Κορονοϊός - 25η Μαρτίου: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Αιγάλεω: πέταξε τα ανίψια της από το μπαλκόνι κι έπεσε κι αυτή