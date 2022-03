Λάρισα

Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδάκι

Το ατύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται το παιδάκι.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Χάλκη του Δήμου Κιλελέρ. όταν όχημα παρέσυρε ένα πεντάχρονο παιδάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες το συμβάν έγινε λίγο μετά τις 4 μ.μ. όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο παρέσυρε το μικρό παιδί με αποτέλεσμα να επιφέρει τραύματα στο κεφάλι.

Το πεντάχρονο αγοράκι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Πηγή: larissanet.gr

