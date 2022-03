Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Βρήκε νεκρό τον άνδρα της στο κρεβάτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαρισμένη η γυναίκα που βρήκε νεκρό τον σύζυγό της στο κρεβάτι τους, όταν πήγε να τον ξυπνήσει.

Νεκρός βρέθηκε στο κρεβάτι του από τη σύζυγό του, ένας αγρότης 62 ετών, σε χωριό της ανατολικής Φθιώτιδας.

Η γυναίκα πήγε στις 6:30 το πρωί του Σαββάτου να τον ξυπνήσει, για να πάει στο χωράφι του, όμως εκείνος δεν ανταποκρινόταν και τότε εκείνη διαπίστωσε πως ο σύζυγός της είχε πεθάνει.

Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του 62χρονου, σόκαρε την τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για έναν πολύ αγαπητό άνθρωπο και πατέρα δύο παιδιών.

Ο άνθρωπος αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας, που όπως φαίνεται ήταν η αιτία για να κοπεί πρόωρα το νήμα της ζωής του.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άγριος καβγάς με μαχαίρια στην Κρήτη

Κορονοϊός: 16558 νέα κρούσματα το Σάββατο

Ουκρανία: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο