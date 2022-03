Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν προτομές ηρώων έξω από στρατιωτικό μουσείο

Δέκα προτομές ηρώων που ήταν τοποθετημένες σε παρακείμενο χώρο του Στρατιωτικού Μουσείου Λαχανά, στον δήμο Λαγκαδά, αφαίρεσαν άγνωστοι.



Οι προτομές βρίσκονταν σε υπαίθριο χώρο που δεν ήταν περιφραγμένος.



Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η διεύθυνση ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

