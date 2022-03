Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: τροχαίο ατύχημα με δύο παιδιά (εικόνες)

Πώς συνέβη το τροχαίο και ποια είναι η κατάσταση της υγείας των δύο παιδιών.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Κυριακής στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ένα όχημα ήταν ακινητοποιημένο στην άκρη του δρόου όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους ένα δεύτερο όχημα συγκρούστηκε με το σταματημένο αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τραυματίστηκαν τρία άτομα, μία ηλικιωμένη γυναίκα που βρισκόταν ενός του ακινητοποιημένου οχήματος και δύο ανήλικα, επιβάτες του δεύτερου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

