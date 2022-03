Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Ανήλικος μαχαίρωσε 29χρονο για τα... μάτια μιας γυναίκας

Σοκάρει το αιματηρό επεισόδιο με "πρωταγωνιστή" έναν 17χρονο. Στο νοσοκομείο το θύμα.

Αιματηρή επίθεση για τα μάτια μιας γυναίκας εκτυλίχθηκε στο Αγρίνιο.

Συγκεκριμένα, με τραύματα στην κοιλιακή χώρα και τον θώρακα από μαχαίρι, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 29χρονος μετά την επίθεση που δέχθηκε από 17χρονο, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου.

Το θύμα αλβανικής υπηκοότητας βρίσκεται εκτός κινδύνου. Η επίθεση έγινε το Σαββάτου στην πόλη του Αγρίνιου, όταν λόγω προσωπικών διαφορών ο 17χρονος Ελληνας του κατάφερε σοβαρά πλήγματα με μαχαίρι, εγκαταλείποντάς τον αιμόφυρτο, αφού διέφυγε από το σημείο με την μοτοσικλέτα του.

Σύμφωνα με με τοπικά ΜΜΕ, ο τραυματίας κατάφερε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο του, όπου και βρέθηκε ημιλιπόθυμος από περιοίκους που ειδοποίησαν την αστυνομία. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και λόγο της κατάστασης του μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Όλα συνέβησαν για τα μάτια μιας γυναίκας. Πρόκειται για νεαρή πρώην σύντροφο του θύματος που πλέον διατηρεί σχέση με τον ανήλικο δράστη. Ο 29χρονος και ο 17χρονος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συναντήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου με τον πρώτο να φέρεται να ζητά τον λόγο στον 17χρονο για τον δεσμό του με την κοπέλα, με εκείνον χωρίς δισταγμό να τραβά μαχαίρι και να τον τραυματίζει σοβαρά. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου για τα περαιτέρω.

Πηγή: Pelop.gr, agriniopress

