Κορινθία

Κιάτο - Αλλαντίαση: Πέθανε η κόρη, διασωληνώθηκε η μάνα

Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία στην Κορινθία. Που οφείλεται ο χαμός της κόρης της γυναίκας που δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, δύο γυναίκες από το Κιάτο Κορινθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, οι δύο γυναίκες αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα οι οικείοι τους να καλέσουν ασθενοφόρο.

Επί τόπου, έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε και μετέφερε και τις δύο γυναίκες στο Κέντρο Υγείας Κιάτου.

Εκεί, διαπιστώθηκε ο θάνατος της νεότερης γυναίκας, ηλικίας 46 ετών.

Η άλλη ασθενής, που ήταν η μητέρα της, ηλικίας 77 ετών, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διασωληνώθηκε στην ΜΕΘ και νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Η σορός της 46χρονης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου θα διεξαχθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αντιδράσεις στους οργανισμούς των δύο γυναικών εκδηλώθηκαν μετά από τροφική δηλητηρίαση και πιο συγκεκριμένα από αλλαντίαση, κατόπιν κατανάλωσης φασολιών.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου.

