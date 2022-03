Λάρισα

Λάρισα: Tροχαίο με διανομέα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και δεύτερο τροχαίο ατύχημα με θύμα ταχυδιανομέα είχαμε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το νέο συμβάν έλαβε χώρα στην περιοχή της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα, λίγο πριν τη γέφυρα του κυκλικού κόμβου.

Εκεί, λίγο μετά τις 8, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε 25χρονος ντελιβεράς, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το νεαρό και τον μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

πηγή: onlarissa.gr

