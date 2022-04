Σέρρες

Σέρρες: Με πλαστό pcr προσπάθησε να μπει στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύλληψη και τσουχτερό πρόστιμο για τον νεαρό που προσπάθησε να εξαπατήσει τις Αρχές στον Προμαχώνα.



Στη σύλληψη ενός 24χρονου από τη Βουλγαρία προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Σιδηροκάστρου στις Σέρρες.

Η σύλληψη έγινε αφού διαπιστώθηκε ότι κατά την είσοδό του στη χώρα από το τελωνείου του Προμαχώνα, επέδειξε πλαστό πιστοποιητικό αρνητικής μοριακής ανίχνευσης κορονοϊού.

Στον 24χρονο βεβαιώθηκε και διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ η σύλληψή του έγινε χθες το πρωί, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Φυσικό αέριο: Επιταχύνονται οι έρευνες στο Ιόνιο

Ρούλα Πισπιρίγκου: Παλεύω μόνη μου για την αθωότητα μου

Γυναίκα δικαστής πιάστηκε επ' αυτοφώρω να κλέβει τρόφιμα!