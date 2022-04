Θεσσαλονίκη

Η οικιακή βοηθός ήταν…. ελαφροχέρα

Μέσα σε περίπου 6 μήνες από την πρόσληψη της είχε αφαιρέσει σταδιακά από το σπίτι που εργαζόταν χρήματα και κοσμήματα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Χρήματα και κοσμήματα, αξίας περίπου 130.000 ευρώ, κατηγορείται ότι "άρπαξε" σταδιακά από σπίτι όπου εργαζόταν, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, οικιακή βοηθός η οποία συνελήφθη.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταγγελία, παρακολούθησαν την 44χρονη αλλοδαπή οικιακή βοηθό, την ώρα που έφευγε από το σπίτι όπου εργαζόταν και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, φέρεται ότι είχε αποσπάσει χρήματα και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια από λευκόχρυσο.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος από τα κοσμήματα που αφαιρέθηκαν, τα οποία αποδόθηκαν στην 55χρονη ιδιοκτήτρια που την απασχολούσε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 44χρονη, κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2021 έως και χθες, κατηγορείται ότι αφαίρεσε τμηματικά κοσμήματα και χρηματικά ποσά συνολικής αξίας 133.000 ευρώ περίπου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής.

