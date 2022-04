Δωδεκανήσα

Ρόδος: Κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε υπάλληλο του με ρόπαλο

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου θα καθίσει αύριο 46χρονος, κατηγορούμενος για την επίθεση που έκανε με ρόπαλο σε υπάλληλο οβελιστηρίου, πριν από δέκα χρόνια στη Ρόδο, προκειμένου να τον εκδικηθεί!

Από την επίθεση ο 52χρονος – σήμερα- υπάλληλος είχε τραυματιστεί σοβαρά και είχε χρειαστεί να υποβληθεί σε δύο επεμβάσεις!

Για το επεισόδιο, σε βάρος του 46χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, κατηγορίες για τις οποίες και λογοδότησε τον Μάρτιο του 2018 ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κω.

Το πρωτόδικο δικαστήριο, κάνοντας δεκτούς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του συνηγόρου υπεράσπισης κ. Στέλιου Κιουρτζή, αθώωσε τον 46χρονο για την κατηγορία της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας και τον έκρινε ένοχο κατά επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη επιβάλλοντας του ποινή κάθειρξης 6 ετών με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, την οποία ο κατηγορούμενος άσκησε και αφέθηκε ελεύθερος.

Η έφεση του αυτή, για την κατηγορία πλέον της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, προσδιορίστηκε να εκδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου στις 4 Απριλίου.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το επεισόδιο σημειώθηκε στις 6 το πρωί στις 28 Οκτωβρίου 2012.

Ο 52χρονος υπάλληλος του οβελιστηρίου είχε πάει να πετάξει τα σκουπίδια της επιχείρησης σε κοντινό κάδο και εκεί τον εντόπισε ο 46χρονος ο οποίος του επιτέθηκε χτυπώντας τον με σφοδρότητα στο πρόσωπο και στο κεφάλι, ενώ παράλληλα άρχισε και να τον κλωτσάει ασταμάτητα.

Περίοικοι που άκουσαν τον θόρυβο και έσπευσαν να δουν τι συμβαίνει, άρχισαν να φωνάζουν στον 46χρονο για να σταματήσει. Τότε ο κατηγορούμενος ξεκίνησε να φύγει όμως και πάλι επέστρεψε και χτύπησε με κλωτσιές αυτή τη φορά στο πρόσωπο και στο κεφάλι τον 52χρονο υπάλληλο!

Στην συνέχεια ο κατηγορούμενος επιβιβάστηκε στο όχημα του και τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα κλήθηκε η αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον 52χρονο στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, ενώ λόγω της κατάστασης του μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου και υποβλήθηκε σε δύο εγχειρίσεις.

Τον Μάρτιο του 2014 ο 46χρονος προσήχθη ενώπιον της ανακρίτριας Ρόδου όπου και απολογήθηκε αρνούμενος τις κατηγορίες όπως αυτές του αποδίδονται.

Με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα ο 46χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης του μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής εγγυοδοσίας 5000 ευρώ.

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κω όπου εκδικάστηκε η υπόθεση και κατά την ακροαματική διαδικασία, αυτό που επισημάνθηκε από τη πλευρά του κατηγορούμενου ήταν πως την ημέρα του επεισοδίου εκείνος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και πως πράγματι υπήρξε συμπλοκή όχι όμως και δόλος ως την εκτέλεση της αφού ήταν τόσο μεθυσμένος που δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβαινε. Επίσης, από την ακροαματική διαδικασία δεν στοιχειοθετήθηκε η χρήση ροπάλου για αυτό και το δικαστήριο τον έκρινε αθώο για τις κατηγορίες της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

