Ρόδος: Σύλληψη άνδρα για ασέλγεια σε ανήλικες φίλες του παιδιού του

Τι υποστηρίζουν οι δύο έφηβες . Για ξυλοδαρμό του κάνει λόγο ο πατέρας της μιας, όταν πήγε να ζητήσει εξηγήσεις απο τον συλληφθέντα. Τι απαντά ο 40χρονος.

Για ασέλγεια κατηγορούν έναν 40χρονο, πατέρα φίλου τους, δύο ανήλικες 15 και 13 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», ο 40χρονος ημεδαπός κάτοικος Κοσκινού που ήδη συνελήφθη, φέρεται να προσφέρθηκε χθες, οδηγώντας τις ανήλικες σε μια αποθήκη όπου έχει όργανα γυμναστικής, να δείξει στα δύο κορίτσια ασκήσεις και να τους δώσει συμβουλές για σωστή διατροφή.

Οι ανήλικες, που γνωρίζονται με τον γιο του κατηγορούμενου, υποστηρίζουν ότι στην αποθήκη όπου της οδηγησε ο 40χρονος ασέλγησε εις βάρος τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας του ενός κοριτσιού αφού πληροφορήθηκε από το παιδί του για τις πράξεις του 40χρονου, μετέβη στο σπίτι του για να του ζητήσει τον λόγο και δέχθηκε την σωματική και λεκτική επίθεση από τον συλληφθέντα, ο οποίος επίσης υπέβαλε μήνυση εις βάρος του πατέρα του κοριτσιού για συκοφαντική δυσφήμιση ισχυριζόμενος ότι τίποτα από όσα υποστηρίζουν τα κορίτσια δεν έχουν βάση.

Ο 40χρονος συνελήφθη, βρίσκεται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου και κινείται εις βάρος η διαδικασία για ασέλγεια ενώ ταυτόχρονα κινείται και η διαδικασία εις βάρος του πατέρα του ενός κοριτσιού για συκοφαντική δυσφήμιση έπειτα από την μήνυση που υπέβαλε ο κατηγορούμενος.

