Τροχαίο - Λαμία: Μπετονιέρα παρέσυρε γυναίκα με μηχανάκι (βίντεο)

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Σοβαρό τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό 45χρονης γυναίκας οδηγού δικύκλου, με την εμπλοκή μπετονιέρας, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/4) στα φανάρια της Κύπρου με την οδό Αθηνών.

Τα δύο οχήματα είχαν σταματήσει στο φανάρι της Κύπρου θέλοντας να συνεχίσουν επί της οδού με κατεύθυνση την Έκθεση.

Ο 44χρονος οδηγός της μπετονιέρας δεν είδε το μηχανάκι στο αριστερό του φτερό και δυστυχώς το πήρε από κάτω μαζί με τη γυναίκα που το οδηγούσε!

Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς το μηχανάκι σφήνωσε στις μεγάλες ρόδες του φορτηγού, ενώ και η άτυχη γυναίκα - που φορούσε κράνος - βρέθηκε χτυπημένη βαρύτατα στο ένα της πόδι.

Γρήγορα έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πληρώματα της αστυνομίας, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Την προανάκριση για το σοβαρό συμβάν, ανέλαβε το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

