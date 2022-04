Λασιθίου

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε την τετραπληγική γυναίκα του και την 80χρονη πεθερά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέταξε τη γυναίκα του στο πάτωμα από το αναπηρικό καροτσάκι και μετά στράφηκε στην ηλικιωμένη πεθερά του, η οποία τον κατήγγειλε στο ΑΤ.

Στο Αυτόφωρο δικαστήριο αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 53χρονος άνδρας που επιτέθηκε στην τετραπληγική σύζυγό του και την πεθερά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν πριν λίγα 24ωρα όταν κατά τη διάρκεια ενός καυγά που σημειώθηκε στο σπίτι του 53χρονου στο Λασίθι ο άνδρας επιτέθηκε τόσο την 58χρονη σύζυγό του όσο και στην 80χρονη πεθερά του.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η καταγγελία ο 53χρονος δεν δίστασε να σπρώξει με δύναμη την σύζυγό του – η οποία είναι τετραπληγική – και να την ρίξει από το καροτσάκι στο πάτωμα.

Την ίδια ώρα, επιτέθηκε και στην πεθερά του με την ίδια να πηγαίνει μετά το συμβάν στο αστυνομικό τμήμα της Νεάπολης και να προχωρά σε καταγγελία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα, χθες το απόγευμα, στη σύλληψή του και σήμερα αναμένεται να δικαστεί από το Αυτόφωρο.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Τίτλοι τέλους” για την ενισχυμένη εποπτεία

Ο Μάνος Δασκαλάκης καταθέτει σήμερα στην ανακρίτρια

Φωτιά στο “Παπανικολάου”: Πέθανε και δεύτερος ασθενής