Ρόδος - Ασέλγεια ανηλίκων: Ελεύθερος ο κατηγορούμενος

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 47χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανήλικων κοριτσιών στη Ρόδο. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του.

Ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους αφέθηκε 47χρονος, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικα κορίτσια. Την καταγγελία έκαναν οι δύο ανήλικες – ηλικίας 15 και 13 ετών – μαζί με τους γονείς τους στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Η καταγγελία, όπως αναφέρει δημοσίευμα στην «Δημοκρατική», έγινε την 4η Απριλίου 2022. Όπως υποστήριξαν τα δύο ανήλικα κορίτσια από την Ρόδο, όλα έγιναν την προηγούμενη ημέρα (3 Απριλίου), όταν συνάντησαν τον κατηγορούμενο τον οποίο γνώριζαν από τους ποδηλατικούς αγώνες που έγιναν στην Ρόδο, διότι εργαζόταν ως παράγοντας κι αυτές ως εθελόντριες.

Ο 47χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία, πρότεινε στα δύο κορίτσια να πάνε σε αποθήκη-γυμναστήριο ιδιοκτησίας του. Εκεί, όπως ισχυρίστηκαν, άρχισε να ενεργεί σε αυτές γενετήσιες πράξεις και συγκεκριμένα να τις θωπεύει στα οπίσθια και στα στήθη. Οι ανήλικες, υποστήριξαν, ότι λόγω φόβου δεν αντέδρασαν κι αποχώρησαν μετά από αρκετή ώρα. Υποστήριξαν ακόμη ότι ο κατηγορούμενος στο παρελθόν τις είχε προσκαλέσει άλλες δύο φορές στην ίδια αποθήκη χωρίς όμως να ασελγήσει εις βάρος τους.

Η 13χρονη, όπως αναφέρει η «Δημοκρατική, υποστήριξε ότι τις προηγούμενες φορές που τον επισκέφθηκαν μίλησαν για γυμναστική και έφυγαν, ωστόσο την δεύτερη φορά τους είχε ζητήσει να βγάλουν γυμνές φωτογραφίες στον καθρέφτη και να του τις δείξουν για να δει αν χάνουν κιλά κάθε φορά και τη διαφορά στο σώμα τους. Την 4η Απριλίου 2022, όπως αναφέρουν στην καταγγελία τους τα κορίτσια, κάθισαν σε ένα χαλί για να τις μετρήσει στα πόδια και στο σώμα. Τα ίδια κατέθεσε και η άλλη ανήλικη λέγοντας μάλιστα ότι τους ζήτησε να μείνουν μυστικά όσα έγιναν μεταξύ τους.

Στην συνέχεια οι ανήλικες ανέφεραν το περιστατικό στους γονείς τους κι αυτοί μετέβησαν στην οικία του προκειμένου να ζητήσουν εξηγήσεις.

Τι υποστηρίζει ο 47χρονος

Απολογούμενος ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε εισαγωγικά στην επαγγελματική και οικογενειακή του κατάσταση καθιστώντας σαφές ότι υπήρξε ένας σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος, οικογενειάρχης και ουδέποτε έδωσε δικαίωμα για το παραμικρό αρνητικό εις βάρος του σχόλιο, ούτε είχε κάποια προσωπική ή επαγγελματική έχθρα με τον οποιονδήποτε.

Αναφέρθηκε ακόμη στην αγάπη του στον αθλητισμό και στον εθελοντισμό και τόνισε ότι το βράδυ της Κυριακής 3 Απριλίου του έτους 2022 πληροφορήθηκε με μεγάλη του έκπληξη και στεναχώρια, ότι τα δύο κορίτσια που διαμένουν πλησίον του και μάλιστα σε πολύ κοντινές ηλικίες με τα δύο τέκνα του υπέβαλαν εναντίον του μήνυση.

Ισχυρίστηκε ότι οι κατηγορίες τους είναι ψευδείς, ανυπόστατες και συκοφαντικές, καθώς ποτέ δεν προέβη σε γενετήσιες πράξεις ή χειρονομίες κατά αυτών και δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί πώς κάποιος θα μπορούσε να τελέσει τέτοιες αηδιαστικές και ειδεχθείς πράξεις κατά ανήλικων παιδιών.

Επεσήμανε εξάλλου ότι από ανυπόστατες και ψευδείς κατηγορίες διακυβεύεται η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και του ονόματος του.

Στις 3 Απριλίου όπως διατείνεται συνάντησε τα δύο κορίτσια και όταν τους είπε ότι πηγαίνει στο γυμναστήριό του πήγαν εκεί και άρχισαν να τον ρωτούν πως μπορούν να προπονηθούν και να χάσουν κιλά. Ισχυρίζεται ότι τους είπε να κάνουν μετρήσεις στο λαιμό στη μέση και στα πόδια κάθε εβδομάδα και με τη γυμναστική θα δουν διαφορά.

Ισχυρίζεται ότι μοναδικό κίνητρο της πράξης των κοριτσιών είναι η αρρωστημένη εμμονή της μεγαλύτερης εξ’ αυτών με τον υιό του και προσκόμισε φωτογραφίες κάδου σκουπιδιών απέναντι από το σπίτι του, όπου λένε «Γιάννη σε αγαπώ».

Υποστήριξε ότι εξύφανε το σχέδιο πείθοντας και τη μικρότερη σε ηλικία προκειμένου να τραβήξει την προσοχή του υιού του, ενώ αιτήθηκε από την κ. Ανακρίτρια να διερευνήσει πληροφορία που έχει ότι η ίδια έχει προβεί σε αντίστοιχη ψευδή καταγγελία πριν από περίπου δύο έτη στην περιοχή της Στηλίδας όπου διέμενε με την οικογένεια της.

Αιτήθηκε εξάλλου και τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στην ανήλικη προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα της να αντιληφθεί τις συνέπειες των καταγγελιών της.

Αφέθηκε ελεύθερος

Ο 47χρονος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της εμφάνισης του δύο φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 3000 ευρώ και της απαγόρευσης προσέγγισης ανηλίκων.

Είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες: για γενετήσιες πράξεις με ανήλικες που συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατά συρροή, για κατάχρηση ανηλίκων κατά συρροή υπό την επιβαρυντική περίσταση και για κατάχρηση ανηλίκων υπό την μορφή της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Πηγή: Δημοκρατική

