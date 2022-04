Κορινθία

Φωτιά σε δάσος στην Κορινθία

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν και οι κάτοικοι.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Αθίκια Κορινθίας. Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν και οι κάτοικοι.

Στο σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά έτρεξαν εθελοντές από τα Αθίκια, οι οποίοι και έσβησαν την εστία προτού πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.

Όπως είπαν κάτοικοι, η φωτιά ξεκίνησε από κάποιον που έκαιγε ξερά χόρτα στο χωράφι του.

