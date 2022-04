Θεσπρωτία

Πήγε για κλάδεμα και σκοτώθηκε

Μοιραίο στάθηκε το κλάδεμα της ελιάς για έναν ηλικιωμένο. Το σοκ των συγγενών του όταν τον αναζήτησαν στο χωράφι.

Μοιραίο στάθηκε το κλάδεμα των ελιών σε χωριό του Δήμου Φιλιατών για 86 χρόνο που έχασε την ζωή του στο χωράφι .

Ο ηλικιωμένος άντρας βρισκόταν στο χωράφι του και εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Εκεί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του όταν συγγενικά του πρόσωπά τον αναζήτησαν γιατί είχε καθυστερήσει πολύ να γυρίσει στο σπίτι του .

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία που από την ερευνά σύμφωνα με πληροφορίες διαπιστώθηκε ότι ο 86 χρόνος είχε πέσει από ελιά οπού είχε ανεβεί για κλάδεμα του δέντρου

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος.

