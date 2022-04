Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: σεξουαλική παρενόχληση νεαρής στην Τσιμισκή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο κέντρο της πόλης έλαβε χώρα το περιστατικό παρενόχλησης της κοπέλας.

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθησαν δύο νεαροί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διότι, όπως καταγγέλθηκε, παρενόχλησαν σεξουαλικά μία γυναίκα, 21 ετών.

Το περιστατικό συνέβη χθες (Τρίτη) το βράδυ, στην οδό Τσιμισκή, ενώ δικυκλιστές αστυνομικοί τούς εντόπισαν και τούς συνέλαβαν με την αυτόφωρη διαδικασία.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί του τμήματος αναζητήσεων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν έναν 67χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για κατάχρηση ανήλικου σε ασέλγεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Στη Δικαιοσύνη τρεις για διακίνηση “ροζ” βίντεο

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Στην απολογία του θα εξηγήσει τα πάντα λέει ο δικηγόρος του

Παύλος Πολάκης – Άρση ασυλίας: Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια