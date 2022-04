Ημαθία

Βέροια: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή

Θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας σημειώθηκε στις 5.30 τα ξημερώματα, στο 1ο χλμ του νέου οδικού άξονα Βέροιας - Σκύδρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η άτυχη γυναίκα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ταυτότητας, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 44χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη και καταθέτει στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

