Κυκλάδες

Δολοφονία - Τήνος: Θρήνος στην κηδεία του αγιογράφου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική φιγούρα η μητέρα του αγιογράφου που έχει χάσει τον δεύτερο γιο και τον σύζυγό της

Θρήνος στην κηδεία του 52χρονου Σπύρου Μεταξά, την ώρα που ο 90χρονος δολοφόνος του αγιογράφου Αντώνης Παρασκευάς οδηγείται στις φυλακές.

Η εξόδιος ακολουθία, χοροστατούντος του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεου Β’ τελέστηκε λίγο μετά τη μια, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών, με τραγική φιγούρα την μητέρα του η οποία, είδε τον αγαπημένο της γιο να «φεύγει» με τόσο ξαφνικό και άγριο τρόπο από τις σφαίρες του ηλικιωμένου γείτονα του. Μια δραματική τροπή στη ζωή της αφού, όπως λένε οι πληροφορίες, έχει χάσει τον δεύτερο γιο και τον σύζυγο της.

Τον τελευταίο χαιρετισμό απηύθυναν στο θύμα, συγγενείς, φίλοι αλλά και μαθητές από τη Σχολή Αγιογραφίας που διηύθυνε ο άτυχος 52χρονος.

Ο Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου κ. Δωρόθεος Β’, στον συγκινητικό του λόγο ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερα μετά από έναν τραγικό και αδόκητο θάνατο που μάλιστα διεδραματίσθη μόλις είχε τελειώσει η Θεία Λειτουργία, γύρω από τον νεκρό, εκτυλίσσεται μια αρχαία τραγωδία, κεντρικό πρόσωπο της οποίας είναι η μητέρα… Δεν ξέρω ποια είναι η λύσις των σημερινών παθημάτων. Όμως πρέπει να διατηρείται η πίστη στον Χριστό, η υπομονή και η πίστη στην Ανάσταση που θα εορτάσουμε σε μερικές ημέρες».

Μάλιστα, μια σπαρακτική στιγμή ήταν όταν η μητέρα του θύματος κυρία Ιωάννα Μεταξά, σηκώθηκε, πλησίασε τον Σεβασμιότατο κ. Δωρόθεο Β’, με σταυρωμένα τα χέρια, με ευλάβεια και αφού άκουσε τον λόγο του, σήκωσε το κεφάλι και με τα δάκρυα να κυλούν από τα μάτια της του είπε «Να εύχεστε και να παρακαλείτε τον Θεό να μου δίνει δύναμη και υπομονή…».

Πηγή: protothema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Προσωπικός Βοηθός” για ΑΜΕΑ: τι είναι και πως θα βοηθήσει

Ουκρανία - “Moskva”: Θρίλερ με την επίθεση στην ρωσική ναυαρχίδα (βίντεο)

Πανεπιστήμιο Πατρών - Εστία: Nεκρός "κρατούσε" δωμάτιο για 3 χρόνια!