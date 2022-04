Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία: Γιος χτύπησε τον πατέρα και τη μητέρα του

Ο νεαρός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις τελευταίες ώρες τους αστυνομικούς του Ηρακλείου.

Τα ξημερώματα οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κλήθηκαν να μεταβούν σε σπίτι στο Ηράκλειο όπου ο γιος της οικογένειας χτύπησε τη μητέρα του και τον πατέρα του.

Πρόκειται για ένα νεαρό που σύμφωνα με πληροφορίες είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και τα προβλήματα όπως φαίνεται είναι συχνά με αποτέλεσμα να καλέσουν για βοήθεια την άμεση δράση.

