Τροχαίο στην Εγνατία: Η 14χρονη που σκοτώθηκε πήγαινε να δει τον φαντάρο αδελφό της (εικόνες)

Στο πένθος βυθίστηκε η Ημαθία. Τραγικό δυστύχημα με 14χρονη νεκρή, χαροπαλεύει ο πατέρα της.

Ακόμα μία τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο το μεσημέρι της Παρασκευής, με ένα 14χρονο κορίτσι να χάνει τη ζωή του και τον πατέρα της να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Βέροιας, έπειτα από το τροχαίο δυστύχημα που έγινε στις 13:20 στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Κουλούρας.

Το κορίτσι που σκοτώθηκε, ήταν συνοδηγός σε ένα εκ των ΙΧ που συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι διέμενε με την οικογένειά της στα Ασώματα Ημαθίας και μαζί με τον πατέρα της ταξίδευαν με σκοπό να πάρουν τον αδερφό της από την Αλεξάνδρεια καθώς είναι φαντάρος.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το τροχαίο:

«Σήμερα και ώρα 13.20 περίπου, στο 261ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 59χρονος αλλοδαπός, συγκρούσθηκε με Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 67χρονος ημεδαπός, το οποίο στη συνέχεια συγκρούσθηκε με άλλο Ι.Χ.Ε. όχημα, καθώς και λεωφορείο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 14χρονης ημεδαπής που επέβαινε στο δεύτερο όχημα.

Επίσης τραυματίσθηκαν οι οδηγοί των δύο πρώτων οχημάτων (59χρονος και 67χρονος), οι οποίοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Βέροιας. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας».

Πηγή: verianet.gr, Veriotis

