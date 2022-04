Μαγνησία

Βόλος: Κατηγορεί τον θείο της ότι την βίασε

Δίωξη για βιασμό σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελία κατά ενός 60χρονου. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε την Παρασκευή στον ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε την κατηγορία







Δίωξη για βιασμό σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελία Βόλου κατά ενός 60χρονου Βολιώτη, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η ηλικίας 40 χρονών σήμερα ανιψιά του, που τότε ζούσε στο εξωτερικό, ότι τη βίασε με πράξεις στα γεννητικά όργανα το 2010.

Η μήνυση της γυναίκας, που σήμερα ζει σε άλλη πόλη της Ελλάδας και εργάζεται έφτασε στην Εισαγγελία στο τέλος του 2021 και ανέφερε ότι ο ηλικίας 60 χρονών σήμερα θείο της, ένα καλοκαίρι που είχε έρθει για διακοπές από το εξωτερικό σε χωριό του Πηλίου, τη βίασε με πράξεις στα γεννητικά της όργανα (χωρίς διείσδυση). Μάλιστα ανάφερε ότι έπεσε με δύναμη πάνω της, την ακινητοποίησε με τον όγκο του σώματός του και προέβη στις πράξεις του.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε την Παρασκευή στον ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε την κατηγορία, λέγοντας ότι δεν έχει σχέση με την πράξη και δεν γνωρίζει για ποιο λόγο τον κατηγορεί.

Όπως είπε το καλοκαίρι του 2010 βρισκόταν στο σπίτι του στο Βόλο, δεν πήγε στο χωριό του Πηλίου, κάτι που βεβαιώνουν και μάρτυρες. Ακόμη είπε ότι επειδή η ανιψιά του όταν ήταν ανήλικη τον είχε καταγγείλει για παρενόχληση, έγινε παρεξήγηση μεταξύ των δύο οικογενειών και δεν έχουν καμία επαφή.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ισχυρίζεται ότι όταν η γυναίκα ήταν ανήλικη, υπήρχαν προβλήματα υγείας με τον αδελφό της, η οικογένειά της είχε ρίξει την προσοχή της εκεί και η ίδια ένιωθε παραμελημένη, με αποτέλεσμα να αποκτήσει ψυχολογικά τραύματα.

Μετά την απολογία του ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και να μην προσεγγίζει την καταγγέλλουσα.

