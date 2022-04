Κυκλάδες

Ηρακλειά: Θρίλερ με σορό παιδιού που εντοπίστηκε στη θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προανάκριση, διενεργείται από το Λιμεναρχείο Νάξου.

Συναγερμός σήμανε στο Λιμεναρχείο της Νάξου καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής εντοπίστηκε η σορός άγνωστου ατόμου στον κόλπο Αλιμιάς στο νησί της Ηρακλειάς. Ωστόσο, λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως πρόκειται για ένα μικρό παιδί όχι μεγαλύτερο από 15 ετών.

Η σορός του παιδιού εντοπίστηκε από ιστιοφόρο σκάφος, ενώ ήταν σε προχωρημένη σήψη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για την ταυτότητά του, ενώ φορούσε μια λευκή μπλούζα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Νάξου, ενώ στο σημείο έσπευσαν με ιδιωτικό σκάφος ιδιώτες και με τη συνδρομή διασώστη ΕΚΑΒ η σορός ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας ενώ στη συνέχεια πρόκειται μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Πειραιά για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Προανάκριση, διενεργείται από το Λιμεναρχείο Νάξου.

Εκτιμάται ότι πρόκειται για παιδί το οποίο χάθηκε στη θάλασσα από τα ναυάγια των μεταναστών την περίοδο των Χριστουγέννων.

πηγή: cycledes24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: Η απάντηση στον Δασκαλάκη, η κατάθεση του γιατρού και το τάμπλετ

Κορονοϊός - Σανγκάη: Ρεκόρ κρουσμάτων και νέα lockdown

Πάσχα - Μαγαζιά: Πως θα λειτουργήσουν την Μεγάλη Εβδομάδα