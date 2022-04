Κορινθία

Φωτιά στη Νεμέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση βορειοανατολικά από το Λεόντιο της Νεμέας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κάποια οικιστική περιοχή και δεν υπάρχουν αναφορές για ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους.

Ωστόσο το ανάγλυφο της περιοχής εκεί όπου μαίνεται η πυρκαγιά είναι πιο έντονο καθιστώντας το σημείο δυσπρόσιτο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν εδώ και αρκετή ώρα, 27 πυροσβέστες και 10 οχήματα, ενώ είχε δοθεί εντολή και σε δύο αεροσκάφη (Canadair) να μεταβούν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα χρειαστεί να επιχειρήσουν.

Στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Λεόντιο Νεμέας επιχειρούν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 12 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 23, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Χίος: Η πρώτη Ανάσταση από τον “ιπτάμενο ιερέα”στην Παναγία Ευαγγελίστρια (βίντεο)

Συνελήφθη 62χρονος που είχε ρημάξει μαγαζιά στην Αθήνα (εικόνες)

Ουκρανία - Οδησσός: φονική πυραυλική επίθεση