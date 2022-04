Αχαΐα

Ρούλα Πισπιρίγκου: βρέθηκε τεχνικός υπολογιστών που “έσβηνε” τα ίχνη της!

Πως εντοπίστηκε ο άνδρας, που δεχόταν τακτικές επισκέψεις από την προφυλακισμένη ως παιδοκτόνο. Τι του ζητούσε η 33χρονη να διαγράψει από τα αρχεία της.

Οι διωκτικές αρχές βρήκαν μια πρώτη άκρη για τις αναζητήσεις φαρμακευτικών ουσιών και σκευασμάτων της Ρούλας Πισπιρίγκου στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών Αττικής, έχει εντοπισθεί ένα άτομο, τεχνικός Η/Υ που «συνεργαζόταν» με την κατηγορουμένη την τελευταία τριετία, καθότι είχε ελλιπείς τεχνολογικές γνώσεις και μάλλον πίστευε ότι αν διέγραφε το ιστορικό των αναζητήσεων θα εξαφανίζονταν και τα ηλεκτρονικά της ίχνη.

Για τον λόγο αυτό η Ρούλα Πισπιρίγκου κατέφυγε αρκετές φορές στον τεχνικό υπολογιστών, που βάσει αξιόπιστων πηγών, είναι μεσήλικας κάτοικος Πατρών, με βαθιές γνώσεις και κάθε φορά που δεχόταν την επίσκεψη της 33χρονης προχωρούσε σε διαγραφές, με την υποδειξή της.

Από την ΕΛΑΣ εκτιμάται ότι ο τεχνικός Η/Υ έβλεπε και γνώριζε ποια ηλεκτρονικά ίχνη εξαφάνιζε και αναμένεται να κληθεί να δώσει κατάθεση.

Παράλληλα, το «Ανθρωποκτονιών» έχει προχωρήσει πολύ τη διαδικασία ανάκτησης στοιχείων από συσκευές της προφυλακισμένης κι όπως τονίζεται «τελικά θα καταστεί δυνατή η πλήρης ανάκτηση και αξιοποίησή τους».

